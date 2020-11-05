Волгоградцы устроили серию одиночных пикетов у здания Госдумы

Возмущенные жители Волгоградской области устроили серию одиночных пикетов в Москве. У здания Госдумы они развернули плакаты, гласившие "Волгоград на законном референдуме 2018г. выбрал часовой пояс. В 2020г. путем фальсификации наш выбор хотят отнять! Остановите произвол!".

Жители региона считают, что переход Волгоградской области в часовую зону UTC+3(МСК) навредит им. Они ссылаются на экспертное заключение подведомственного Роспотребнадзору института, в котором сказано: "Переход на шкалу времени UTC+3 приведет к потере более 200 часов светлого времени в период бодрствования человека. Может привести к ухудшению здоровья граждан, росту преступности и дорожно- транспортных происшествий. РАН считает не целесообразным переход Волгоградской области на Московское время (UTC+3)".

Как сообщили Накануне.RU организаторы акции, помимо проведения пикетов, они передали собранные подписи и обращение президенту.

Такую волну возмущений вызвала попытка властей спустя всего 2 года опять изменить в регионе часовой пояс.

"Недавно областные "слуги народа" приказали районным органам местного самоуправления провести в обход существующего "Закона об опросе Волгоградской области" мероприятия по выявлению мнения населения", - заявляют организаторы пикетов.

Организаторы акции заявляют, что мероприятия, в отличие от референдума 2018, проводились не на основании строгого избирательного законодательства. Без предъявления паспорта выдавались "опросные листы" отпечатанные на принтере. Бланки не имели регистрационных опознавательных знаков и выдавались любому и в любом количестве. Отсутствовали списки избирателей. Независимые наблюдатели также отсутствовали, подсчет голосов не проводился вообще.

"Власти региона не приводят ни одного финансово-экономического, научного или медицинского обоснования. И возникает ощущение, что чехарда со стрелками нужна исключительно только самим "слугам народа", - говорят жители южного региона.

Ранее большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время. Опрос проводился 1 июля - одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. Более 65% проголосовавших, по предварительным результатам, высказались "за", чуть более 34% - "против".