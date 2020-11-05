05 Ноября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
скорая помощь, врачи, авария, ДТП, грузовик (2020) | Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Полицейские Прикамья опубликовали фото смертельного ДТП с участием "скорой"

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли медицинские работники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

"Сегодня в 08.40 в Ординском районе произошло ДТП. По автодороге Голдыри - Орда - Октябрьский в направлении Октябрьского двигался автомобиль "скорой помощи" под управлением мужчины 1968 года рождения. Предварительно установлено, что на 20 км трассы водитель по неустановленной причине потерял контроль над управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Хендай", - говорится в сообщении ведомства.

На сайте полицейских также опубликованы фотографии с места происшествия.

скорая помощь, врачи, авария, ДТП, грузовик(2020)|Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Медработники получили смертельные травмы, оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

скорая помощь, врачи, авария, ДТП, грузовик(2020)|Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Соболезнования родным и близким погибших принесла министр здравоохранения Оксана Мелехова. Проверку проводит также прокуратура Пермского края.

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Полицейские Прикамья опубликовали фото смертельного ДТП с участием "скорой"

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Теги: скорая помощь, врачи, авария, ДТП, грузовик



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