Полицейские Прикамья опубликовали фото смертельного ДТП с участием "скорой"

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли медицинские работники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

"Сегодня в 08.40 в Ординском районе произошло ДТП. По автодороге Голдыри - Орда - Октябрьский в направлении Октябрьского двигался автомобиль "скорой помощи" под управлением мужчины 1968 года рождения. Предварительно установлено, что на 20 км трассы водитель по неустановленной причине потерял контроль над управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Хендай", - говорится в сообщении ведомства.

На сайте полицейских также опубликованы фотографии с места происшествия.

Медработники получили смертельные травмы, оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Соболезнования родным и близким погибших принесла министр здравоохранения Оксана Мелехова. Проверку проводит также прокуратура Пермского края.