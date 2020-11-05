Юные тюменские робототехники стали лауреатами "Робофеста"

Тюменская команда стала лауреатом Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест". Соревнование объединило более 5 тыс. участников из 250 городов России. Команда "Фобос" школы №4 города Ялуторовска заняла первое место в номинации HelloRobotOpen (РобоПеревозчик).Серия соревновательных и образовательных мероприятий под названием "Hello, Robot!", была создана программой "Робототехника" с целью вовлечения новых участников в комплекс учебно-тренировочных и спортивных мероприятий Всероссийской Программы "Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России". Целью состязаний является расширение технического кругозора и проведение ранней профориентации школьников. Кроме того, школьники получают содействие в реализации потенциальных возможностей своих талантов.

"При подготовке к соревнованиям мы настраиваем учеников очень позитивно, ведь само участие в соревнованиях – уже опыт и способ узнать новое. Но основным интересом для нас является само соревнование. И мы всегда нацеливаемся побеждать. В этом году соревнование проходило в онлайн-формате. Но участники чувствовали себя вполне комфортно. Онлайн - презентации работ, общение с жюри через коммуникационные программы, наблюдение за другими участниками в формате прямых трансляций – естественная реальность XII научно-технического фестиваля "РобоФест". Задачи, которые выполняют роботы в рамках состязаний, не являются только лишь учебными. Здесь школьники в игровом формате решают вопросы логистики, оптимизации маршрутов. Конкурсные задания помогут будущим инженерам в реальной жизни без труда находить решения по организации работы складов, почтовых грузов и ответственного хранения", - считает руководитель команды "Фобос" города Ялуторовска, преподаватель робототехники, Сергей Кадочников.

Научные разработки победителей "РобоФест" берутся на вооружение ведущими промышленными компаниями. Встретить единомышленников со всей страны, стать частью настоящего проекта, получить возможность быть высоко оцененным профессионалами – это немногие и очень весомые возможности, которые дает участникам Всероссийский робототехнический фестиваль "РобоФест". Видео трансляций конкурса можно найти на официальном ресурсе.