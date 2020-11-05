Юные тюменские робототехники стали лауреатами "Робофеста"

05 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Юные тюменские робототехники стали лауреатами "Робофеста"

Тюменская команда стала лауреатом Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест". Соревнование объединило более 5 тыс. участников из 250 городов России. Команда "Фобос" школы №4 города Ялуторовска заняла первое место в номинации HelloRobotOpen (РобоПеревозчик).Серия соревновательных и образовательных мероприятий под названием "Hello, Robot!", была создана программой "Робототехника" с целью вовлечения новых участников в комплекс учебно-тренировочных и спортивных мероприятий Всероссийской Программы "Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России". Целью состязаний является расширение технического кругозора и проведение ранней профориентации школьников. Кроме того, школьники получают содействие в реализации потенциальных возможностей своих талантов.

"При подготовке к соревнованиям мы настраиваем учеников очень позитивно, ведь само участие в соревнованиях – уже опыт и способ узнать новое. Но основным интересом для нас является само соревнование. И мы всегда нацеливаемся побеждать. В этом году соревнование проходило в онлайн-формате. Но участники чувствовали себя вполне комфортно. Онлайн - презентации работ, общение с жюри через коммуникационные программы, наблюдение за другими участниками в формате прямых трансляций – естественная реальность XII научно-технического фестиваля "РобоФест". Задачи, которые выполняют роботы в рамках состязаний, не являются только лишь учебными. Здесь школьники в игровом формате решают вопросы логистики, оптимизации маршрутов. Конкурсные задания помогут будущим инженерам в реальной жизни без труда находить решения по организации работы складов, почтовых грузов и ответственного хранения", - считает руководитель команды "Фобос" города Ялуторовска, преподаватель робототехники, Сергей Кадочников.

Научные разработки победителей "РобоФест" берутся на вооружение ведущими промышленными компаниями. Встретить единомышленников со всей страны, стать частью настоящего проекта, получить возможность быть высоко оцененным профессионалами – это немногие и очень весомые возможности, которые дает участникам Всероссийский робототехнический фестиваль "РобоФест". Видео трансляций конкурса можно найти на официальном ресурсе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Юные тюменские робототехники стали лауреатами "Робофеста"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: робот, робототехника



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети