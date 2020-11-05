Омский министр здравоохранения отправлена в отставку после инцидента со скорыми

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отправлена в отставку после инцидента со "скорыми". Об этом заявил губернатор региона Александр Бурков, передает РИА Новости.

Ранее глава области анонсировал кадровые решения по итогам проверки, которая началась после ЧП.

Напомним, 27 октября вечером две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять более 10 часов.

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, была отстранена от занимаемой должности на время служебной проверки.