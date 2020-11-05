05 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Суд подтвердил законность решение УФАС, уличившего мэрию Златоуста в сговоре

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность решения УФАС, признавшего сговор администрации Златоуста с двумя компаниями на аукционе по приобретению 59 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В феврале УФАС признало в действиях администрации Златоуста, МБУ "Капитальное строительство" и АО "Специализированный застройщик Трест Уралавтострой" заключение антиконкурентного соглашения. Кроме того, заключение ограничивающего конкуренцию соглашения выявлено в действиях АО "Специализированный застройщик Трест Уралавтострой" и ООО "Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп".

Контракт был заключен с АО "Специализированный застройщик "Трест Уралавтострой" по цене 69,1 млн руб.

В УФАС считают, что между компаниями было заключено антиконкурентное соглашение, целью которого было поддержание цены на аукционе. Кроме того, заявки подавались с одного IP-адреса.

Материалы дела были переданы в правоохранительные органы. В мае в отношении депутата Заксобрания Челябинской области Валихана Тургумбаева и депутата Миасского городского собрания Каиржана Тургумбаева возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции путем заключения картеля.

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Суд подтвердил законность решение УФАС, уличившего мэрию Златоуста в сговоре

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Теги: УФАС, сговор, суд, администрация Златоуста,



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