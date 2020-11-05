Свердловские школьники стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена" и получат миллионы

Уральские школьники достойно выступили на всероссийском конкурсе "Большая перемена", итоги которого подвели в Крыму. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в финал конкурса прошли 68 учащихся региона.

В числе победителей – 10 учащихся девятого и десятого классов и 22 одиннадцатиклассника. Согласно условиям конкурса, ученики 11 классов получают приз в размере миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а также до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся девятых и десятых классов получают премию в размере 200 тысяч рублей: эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Наставники победителей получат специальный приз – 150 тысяч рублей, поездку в Крым на неделю и ноутбук. Всего же, по данным организаторов конкурса, победителями "Большой перемены" признаны 300 учеников девятых и десятых классов и 300 одиннадцатиклассников. В целом участниками проекта стали более миллиона российских школьников.

Кроме этого, по итогам конкурса "Большая перемена" были названы 20 школ, в которых воспитывались победители. Образовательные учреждения получат по два миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. В их числе и два учебных заведения Свердловской области: это екатеринбургская гимназия №2 и общеобразовательное учреждение "Лицей" в Лесном.

На этой неделе, 2 ноября, в режиме видеоконференции с участниками финала всероссийского конкурса для школьников побеседовал Владимир Путин. Он отметил, что благодаря "Большой перемене" у сотен тысяч школьников России появилась еще одна площадка для самореализации, независимо от места жительства и возможностей родителей.

"Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе "Большая перемена" в будущем", - сказал глава государства.