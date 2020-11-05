05 Ноября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Югре вырастут платежи за капремонт

В Югре установлен новый тариф на капремонт жилых домов. Начиная с 1 января следующего года, собственники будут платить на 4,1% больше, чем платили до сих пор, сообщили Накануне.RU в "Открытом регионе".

Решение об увеличении размера взноса в принято ещё год назад – в соответствии с приказом департамента ЖКХ и энергетики от 22 октября 2019 года № 18-нп, с 2021 г. платежи за капремонт должны были вырасти на 5,4%. Однако с учетом сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, оказавшей негативное влияние на экономику и доходы граждан, это решение пересмотрено, повышение будет на меньшую сумму.

Так, за капремонт одного "квадрата" жилья в деревянном доме будет стоить не 8,55 руб., а 8,9, в панельном доме без лифта (или с лифтом в отдельных подъездах) – не 12,05, а 15,55 руб., в доме в панельном исполнении с лифтом – не 13,85, а 14,4 руб., в иных жилых домах без лифта (или с лифтом в отдельных подъездах) – не 10,75 руб., а 11,2, в иных многоквартирных домах с лифтом – не 12,35, а 12,85.

Власти напоминают, что за всё время действия программы капремонта размер взноса в Югре повышается впервые – сумма ежемесячного платежа не менялась с сентября 2014 по 2020 гг. включительно. Платёжки с новыми суммами югорчане получат в феврале 2021 г. Для примера, увеличение платы по взносам на капитальный ремонт за квартиру площадью 60 кв. м составит порядка 40 руб. в месяц. В будущем планируется индексировать взнос регулярно, как и тарифы на ЖКХ, но только один раз в год и не выше уровня инфляции.

Отметим, два года назад власти заявляли, что не будут повышать тарифы на капремонт до 2022 г.

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В Югре вырастут платежи за капремонт

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Теги: капремонт, тариф, многоквартирный дом



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