В Югре состоятся теледебаты кандидатов на пост главы департамента физкультуры

Назначены теледебаты кандидатов на пост главы департамента физкультуры и спорта, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Они начнутся в 12.00 7 ноября в эфире окружной телерадиокомпании "Югра". В ходе эфира, позвонив, можно будет отдать голос за претендента. Каждому будет присвоен персональный номер телефона. Результаты голосования, стартовавшего в ходе дебатов, будут объявлены 9 ноября.

Напомним, за пост ведут борьбу Алексей Бятиков (Пыть-Ях), Антон Гафаров (Ханты-Мансийск), Андрей Грязных (Курган), Александр Ищенко (Нижневартовск), Софья Конух (Ханты-Мансийск), Анастасия Кузнецова (Ханты-Мансийск), Филипп Солдатенков (Сургут), Луиза Талипова (посёлок Салым Нефтеюганского района), Константин Толканов (Сургут), Михаил Шинкарёв (Кирово-Чепецк), Артём Щепотьев (Сургут), Дмитрий Ярошенко (Ханты-Мансийск).