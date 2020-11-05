05 Ноября 2020
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Общество Пермский край
долгострой (2012) | Фото:

Дольщики "Первого пермского микрорайона" получат компенсации от Федерального фонда

Федеральный фонд защиты дольщиков выплатит участникам строительства "Первого пермского микрорайона" денежные компенсации. Помимо этого фонд принял решение по 24 проблемным домам региона, включая и долгострой по ул. КИМ,14. Таким образом свои права восстановит 1 тыс. 334 граждан. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, ускорить дело получилось благодаря личному участию регионального главы Дмитрия Махонина

"Важно ускорить принятие решения по каждому из проблемных объектов в регионе. Наша задача - помочь землякам получить долгожданное жилье, либо вернуть свои деньги", – обозначал ранее на рабочих совещаниях Дмитрий Махонин.

Напомним, что ЖК "Первый пермский микрорайон" в с. Лобаново Пермского района является на данный момент рекордсменом по количеству обманутых дольщиков в Прикамье и насчитывает 393 участника. Еще в 2013 г. застройщику ООО "КамСтройИнвест" было выдано разрешение на строительство 12 малоэтажных домов. Сдать микрорайон планировалось уже спустя три года, однако компания обанкротилась, а стройка приостановилась. Похожая история случилась и с долгостроем по ул. КИМ,14. Строительство началось в 2010 г. и закончилось банкротством ООО "ИК "Город-Строй" в 2019 г., оставив 106 дольщиков ни с чем.

После утвержденного в 2019 г. федерального механизма достройки проблемных объектов, регион сразу обратился в Федеральный фонд за восстановлением прав обманутых дольщиков. Граждане сразу заявили, что хотят вернуть денежные средства, а не ждать строительства домов. Единственным исключением стал вышеупомянутый долгострой по ул. КИМ. Его решено достроить, исходя из экономической целесообразности.

Всего в Пермском крае 58 проблемных объектов. На сегодня Федеральным Фондом приняты решения по 24 домам: ул. Толмачева, 15, ул. Екатерининская, 175 (3 дома), ул. Кировоградская, 68а, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) и ул. Декабристов, 97, "Первый пермский микрорайон" (12 домов), ул. КИМ, 14, ул. Цимлянская, 28, 30.

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Дольщики "Первого пермского микрорайона" получат компенсации от Федерального фонда

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Теги: Права дольщиков, долгострой, компенсации



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