На Ямале введены ограничения по числу гостей на свадьбах

На Ямале введены новые коронавирусные ограничения, передает кореспондент Накануне.RU.

Они касаются проведения свадеб в ЗАГСах региона. Число гостей на торжественной церемонии не должно превышать 10 человек Соответствующие поправки в постановление о режиме повышенной готовности ввел губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Изменения вступают в силу с 6 ноября.

Напомним, на Ямале за сутки было зарегистрировано 187 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 21 480). 1558 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 56 пациентов – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.