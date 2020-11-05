05 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале сержанта, избившего рядового, приговорили к штрафу

Сержанта войсковой части, дислоцированной в Чебаркуле, избившего рядового, приговорили к штрафу в размере 25 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, он признан виновным в превышении должностных полномочий.

14 июля текущего года сержант заступил в суточный наряд дежурным по роте, вместе с ним в суточный наряд дневальным по роте заступил рядовой, который проходил службу по контракту. Ранним утром сержант увидел, что рядовой не навел порядок в помещениях роты, и решил его наказать. Он ударил солдата в грудь и в область ребер, а после того как потерпевший согнулся, нанес ему удар левой ногой в область лба.

Рядовой получил ссадину лобной области головы справа. Травма квалифицирована как не причинившая вреда его здоровью.

Суд приговорил сержанта к штрафу и не стал его лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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На Южном Урале сержанта, избившего рядового, приговорили к штрафу

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Теги: сержант, рядовой, суд, приговор,



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