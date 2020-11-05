05 Ноября 2020
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микрофоны, СМИ, средства массовой информации (2019) | Фото: Накануне.RU

"СР" предложила штрафовать на 50 тыс. рублей чиновников, не отвечающих на запросы СМИ

Депутаты "Справедливой России" предложили штрафовать должностных лиц на сумму от 30 до 50 тыс. руб. за неправомерный отказ в комментарии или предоставлении информации по запросу СМИ, проект поправки в КоАП внесен в Госдуму.

Сейчас КоАП предусматривает штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб. для чиновников, не предоставивших информацию гражданину или адвокату. Штрафуется также несвоевременное предоставление информации или предоставление заведомо недостоверных данных. Но за отказ на запрос СМИ – наиболее распространенный вид запросов – штрафов не предусмотрено.

Авторы поправки считают, что существующие штрафы чиновников не пугают и не побуждают своевременно отвечать журналистам.

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"СР" предложила штрафовать на 50 тыс. рублей чиновников, не отвечающих на запросы СМИ

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Теги: штраф, чиновники, запрос сми, коап



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