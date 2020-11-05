"СР" предложила штрафовать на 50 тыс. рублей чиновников, не отвечающих на запросы СМИ

Депутаты "Справедливой России" предложили штрафовать должностных лиц на сумму от 30 до 50 тыс. руб. за неправомерный отказ в комментарии или предоставлении информации по запросу СМИ, проект поправки в КоАП внесен в Госдуму.

Сейчас КоАП предусматривает штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб. для чиновников, не предоставивших информацию гражданину или адвокату. Штрафуется также несвоевременное предоставление информации или предоставление заведомо недостоверных данных. Но за отказ на запрос СМИ – наиболее распространенный вид запросов – штрафов не предусмотрено.

Авторы поправки считают, что существующие штрафы чиновников не пугают и не побуждают своевременно отвечать журналистам.