В онкодиспансере Республики Тыва тестируют новейший КТ-аппарат

В онкологическом диспансере Республики Тыва запустили в тестовом режиме недавно полученный аппарат компьютерной томографии, передает корреспондент Накануне.RU. Этот аппарат был получен и смонтирован в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Томограф представляет из собой ультрасовременный аппарат на 32 среза с возможностью контрастного окрашивания новообразований для удобства исследований и выведения объемного изображения. Специалисты могут с его помощью «прокрутить» зону образовавшейся патологии и обследовать ее со всех сторон. Заведующий онкохирургическим отделением Ресонкодиспансера Буян Идам-Сурун подчеркнул, что аппарат позволяет хирургам более точно определить целесообразность хирургического вмешательства, определить четкую тактику лечения пациента. Врач-рентгенолог Байыр Шавыраа акцентировал тот факт, что возможности нового аппарата-КТ позволят напрямую передавать точные координаты очага воздействия на лучевой аппарат "Рокус-АМ" также полученного медучреждением в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщает министерство здравоохранения республики, первые 26 пациентов диспансера уже прошли исследования на современном оборудовании.