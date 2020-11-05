05 Ноября 2020
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Наука и техника Сибирский ФО Республика Тыва
аппарат кт, медицина, нацпроект, тыва, компьютер, монитор (2020) | Фото: minzdravtuva.ru

В онкодиспансере Республики Тыва тестируют новейший КТ-аппарат

В онкологическом диспансере Республики Тыва запустили в тестовом режиме недавно полученный аппарат компьютерной томографии, передает корреспондент Накануне.RU. Этот аппарат был получен и смонтирован в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями».

врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

Томограф представляет из собой ультрасовременный аппарат на 32 среза с возможностью контрастного окрашивания новообразований для удобства исследований и выведения объемного изображения. Специалисты могут с его помощью «прокрутить» зону образовавшейся патологии и обследовать ее со всех сторон. Заведующий онкохирургическим отделением Ресонкодиспансера Буян Идам-Сурун подчеркнул, что аппарат позволяет хирургам более точно определить целесообразность хирургического вмешательства, определить четкую тактику лечения пациента. Врач-рентгенолог Байыр Шавыраа акцентировал тот факт, что возможности нового аппарата-КТ позволят напрямую передавать точные координаты очага воздействия на лучевой аппарат "Рокус-АМ" также полученного медучреждением в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщает министерство здравоохранения республики, первые 26 пациентов диспансера уже прошли исследования на современном оборудовании.

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В онкодиспансере Республики Тыва тестируют новейший КТ-аппарат

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Теги: нацпроект, здравоохранение, тыва, кт, томограф



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