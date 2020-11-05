Центральную и южную части европейской России может накрыть засуха

Аномально теплая первая половина 2020-го года в центральной и южной части европейской России может смениться засухой, если не зима не будет снежной. "В Центральном Черноземье выпала всего половина двухмесячной нормы осадков, в Поволжье – то же самое, еще тревожнее ситуация в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Волгоградской области, например, выпало всего 18% от и без того скудной нормы осадков", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в ТАСС. Впрочем, зима с обильными осадками могла бы поправить дело.