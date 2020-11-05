Гидрометцентр пообещал россиянам ноябрь с температурой выше нормы

Россию ждет ноябрь с температурами выше нормы, но распределение аномалий будет неоднородным, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Выше нормы температуры будут и в европейской части, и в Сибири, да и на Дальнем Востоке. В Сибири некоторые аномалии будут достигать 12 градусов. В северных регионах температура ожидается существенно выше нормы", - отметил эксперт на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, за последние годы средняя температура октября повысилась на два градуса, но к ноябрю эта тенденция не относится. Если бы не ноябрь и декабрь, то текущий год мог бы претендовать на звание самого теплого за последнее время. Например, октябрь в Москве побил температурные рекорды за всю историю наблюдений.

"Глобальная температура за девять месяцев этого года на втором месте в ранге самых теплых за всю историю, постепенно приближается к рекордному 2016 году", - рассказал Вильфанд.