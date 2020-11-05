05 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
анютины глазки, цветы, рассада, дачный сезон (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В екатеринбургской гордуме рассматривают проект решения о преобразовании дачных некоммерческих объединений

Городская дума Екатеринбурга рассматривает проект решения "О внесении изменений в решение "Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального образования "город Екатеринбург". Внести проект на рассмотрение постановил глава уральской столицы Александр Высокинский.

"Таким образом, организационно-правовая форма "дачное некоммерческое объединение граждан", существовавшая в соответствии с ранее действующим Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан" принятым в 1998 году, приравнивается к садоводческим товариществам", – добавил председатель Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга Геннадий Денисов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, изменения, предусмотренные проектом, вступят в силу 1 января 2021 г. Его разработкой занимался Земельный комитет городской администрации. Целью служило приведение муниципальных нормативно-правовых актов о земельном налоге в соответствие с Федеральным законом № 217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Напомним, что закон, вступивший в силу 1 января прошлого года, также предусматривает создание садоводческого и огороднического некоммерческих товариществ.

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В екатеринбургской гордуме рассматривают проект решения о преобразовании дачных некоммерческих объединений

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Теги: Гордума, Екатеринбург, проект решения, дачные объединения, Высокинский



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