05 Ноября 2020
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Игорь Сапко (2016) | Фото:Накануне.RU

Игорь Сапко может баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу Игоря Шубина

Депутат Госдумы от Пермского края, бывший мэр Перми Игорь Сапко может выдвинуться на выборы в Госдуму по одномандатному округу №58, сообщает "Ъ" со ссылкой на свой источник.

Сейчас депутатом по этому округу является другой бывший руководитель Перми — Игорь Шубин. В случае выдвижения Игоря Сапко по одномандатному округу в партийный список может войти депутат заксобрания Пермского края, бывший вице-премьер правительства региона Ирина Ивенских.

Напомним, ранее стало известно, что единороссы составили список из 75 бесперспективных депутатов-одномандатников. В так называемую "красную зону" попал депутат Госдумы от одномандатного округа №58 Игорь Шубин. Причиной стало то, что он якобы "не работает в округе".

"Основная характеристика, которую ему дают избиратели и эксперты, — "отбывает номер"и "пора на отдых". Начиная с зимы прошлого года Шубин совсем исчез из поля зрения избирателей", - пишет издание РБК.

Сообщается, что работу по оценке эффективности деятельность депутатов провели по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. Учитывалась работа парламентариев во время региональных недель и в их общественных приемных, деятельность по защите прав граждан, социальным проектам, вовлеченность в решение проблем округа, активность в соцсетях и взаимодействие со СМИ. Кроме того, учитывались результаты социсследований в округах.

Сам Игорь Шубин в беседе с корреспондентом Накануне.RU прокомментировал свое попадание в список из 75 депутатов-одномандатников Госдумы, имеющих низкие шансы на переизбрание.

Парламентарий отметил, что попадание в этот список его удивило. Работа с избирателями, по словам Шубина, ведется активная, потому с тезисом об "исчезновении из поля зрения избирателей" он не согласен.

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Игорь Сапко может баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу Игоря Шубина

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Теги: Игорь Шубин, Единая Россия, Госдума, одномандатник, Игорь Сапко



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