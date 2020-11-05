05 Ноября 2020
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Политика Украина
СБУ, застенки, арест, хунта (2015) | Фото: kontrmaidan.ru/

Украина может принять закон об отлове россиян

Киевские власти могут принять закон об отлове находящихся на Украине россиян и принудительном их перемещении в специальные места. Именно об этом идет речь в законопроекте, который в Раду внесло правительство.

Документ предлагает упорядочить вопросы, "связанные с военнопленными и интернированными лицами в особый период". Так как на Украине идет "война с Россией", то все россияне, приехавшие республику, считаются представителями "агрессора".

Согласно проекту, СБУ будет отслеживать и докладывать в генштаб ВСУ обо всех находящихся на территории Украины россиянах "с целью решения вопроса об интернировании таких людей".

На местные администрации будет возложена обязанность "определять места для принудительного поселения интернированных лиц".

Фактически украинский режим может создать специальные то ли тюрьмы, то ли резервации для всех россиян, которые покажутся подозрительными.

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Украина может принять закон об отлове россиян

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Теги: Украина, россияне



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