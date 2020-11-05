05 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске четыре дома застройщика Сребрянского будут достраивать с помощью Фонда защиты прав дольщиков

В Челябинской области достроят пять проблемных домов, дольщики еще трех домов получат денежную компенсацию. Соответствующее решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минстроя.

Принято решение по шести домам в ЖК "Бриз". Четыре многоэтажки (две очереди дома №4 и дома №5) будут достроены, дольщики двух очередей дома №9 получат денежную компенсацию. Будут восстановлены права более 500 дольщиков.

Жилой комплекс "Бриз" возводила группа компаний "Серебряный ключ", аффилированная с бизнесменом Александром Сребрянским. Часть домов компания должна была сдать ещё в 2017 году, остальные – до конца 2018 года, но строительство было остановлено.

Напомним, с Сребрянским аффилировано около десятка компаний-застройщиков, которые привлекали средства дольщиков на строительство домов. В целом компании не достроили 22 дома. Обманутыми остались более 2 тыс. дольщиков.

Кроме того, принято решение о достройке дома ООО "Регионпроект" в Копейске, а дольщики дома ООО "Уральская строительная компания" получат денежные компенсации.

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В Челябинске четыре дома застройщика Сребрянского будут достраивать с помощью Фонда защиты прав дольщиков

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Теги: ЖК Бриз, долгострой, дольщики, строительство,



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