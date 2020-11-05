На проспекте Сахарова в Екатеринбурге горела строящаяся школа

В четверг днем в Екатеринбурге произошел пожар на стройплощадке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание случилось на проспекте Академика Сахарова. На площади в 10 кв.м горели строительные материалы на кровле строящегося муниципального 4-этажного здания.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены около 15 часов.

Известно, что горела строящаяся школа. Точная причина инцидента сейчас устанавливается специалистами.