05 Ноября 2020
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Экономика Челябинская область
Кыштымский медеэлектролитный завод (2020) | Фото: РМК

На медеэлектролитном заводе в Кыштыме усовершенствовали производство медной катанки

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (входит в Группу "Русская медная компания") усовершенствовано производство медной катанки. На предприятии запущена современная аспирационная система, апробировано новое огнеупорное покрытие и усовершенствована программа учета загрузки сырья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Новая аспирационная система позволяет улавливать избытки сажи, которую используют для защиты оборудования от налипания горячего медного расплава в процессе прокатки. Установка эффективно собирает сажу, связывает ее с влагой и в жидком состоянии выводит в замкнутый цикл оборота воды для дальнейшего использования в технологическом процессе.

Кыштымский медеэлектролитный завод(2020)|Фото: РМК

В ходе планового ремонта шахтной и раздаточной печей в цехе медной катанки произведена замена футеровки. Впервые предприятие купило для этих целей 40 тонн специального, более устойчивого к высоким температурам кирпича у нового производителя из Швеции. Данный вид огнеупора обладает более низкой теплопроводностью, чем прежний. Благодаря этому достигается экономия газа.

Также на предприятии опробован модернизированный модуль программы учета загрузки сырья.

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На медеэлектролитном заводе в Кыштыме усовершенствовали производство медной катанки

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Теги: РМК, завод, медная катанка, производство,



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