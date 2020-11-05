Греция объявила общенациональный карантин

В Греции с 7 по 30 ноября вводится всеобщий карантин, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Накануне в Греции были зафиксированы 2 646 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, произошло 18 летальных случаев. Эти показатели стали рекордными, отмечает "МК".

Всего в стране выявили 46 892 коронавирусных больных.

В последние недели страны ЕС одна за другой ужесточают ограничения. Так, с 30 октября режим самоизоляции введен по всей Франции, в Германии новые ограничительные меры вводятся со 2 ноября.

На экстренном саммите стран ЕС лидеры стран пришли к мнению, что отмена строгих ограничений летом была преждевременной, из-за чего сейчас и началась мощная вторая волна заболеваемости.