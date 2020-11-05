"Спецавтобаза" устранила все нарушения на полигоне "Северный"

Полигон "Северный" под Екатеринбургом продолжает работать с соблюдением всех санитарных и природоохранных норм. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза". По заверениям ведомства, большая часть перечисленных в документе Роспотребнадзора нарушений, выявленных с сентября по октябрь текущего года, не были актуальные еще на момент проверки. Другая же часть замечаний была снята во время ее проведения

"Роспотребнадзор проводил проверку по результатам работы ЕМУП "Спецавтобаза" в 2019 году. Региональный оператор всегда оперативно реагирует на замечания контролирующих органов, осознавая свою ответственность перед потребителями. Так, большинство из указанных в предписании нарушений на сегодняшний день неактуальны, поскольку были устранены еще до проведения плановой проверки. Это подтверждается документами, согласованными с Роспотребнадзором", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Роспотребнадзор дал ЕМУП "Спецавтобаза" время на устранение нарушений до 1.06.2021 г. В противном случае ведомство готово привлечь регоператора к административной ответственности.