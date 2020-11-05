05 Ноября 2020
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Политика В России За рубежом Москва
Первые президентские дебаты Трампа и Байдена. (2020) | Фото: C-SPAN

Эксперты: кто бы ни проиграл на выборах президента США – обвинят Россию

Для России не так уж важно, кто победит на президентских выборах в США – эффект будет плюс-минус одинаковый, считают эксперты.

"Российско-американские отношения существенно не поменяются. В свое время мы очень радовались, когда победил Трамп, но в итоге больше всего санкций Россия получила в ту эпоху, когда в Белом доме сидел господин Трамп. Полноценных отношений между Путиным и Трампом выстроено не было, иногда они встречались на полях каких-то саммитов.

Кто бы ни победил, проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве, потому что это такой политический штамп, без которого не обходится уже ни один политический лидер в Америке. В это уже, конечно, никто не верит и даже у самих американцев это вызывает улыбку", - рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в НСН.

Джабаров также считает, что "подведение итогов выборов, судя по всему, будет не быстрым". "Выигрывает Байден, но Трамп уже заявил о судебных исках, о пересчете голосов. Я думаю, это может затянуться на месяц (по закону победитель должен быть назван до 8 декабря)", - отметил сенатор.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что "особых надежд испытывать на эти выборы России не стоит".

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена(2020)|Фото: AFP 2020 / Pool/Olivier Douliery

"В США сформировался дух партийный антироссийский консенсус. Обе партии рассматривают Россию в качестве угрозы, об этом говорят постоянно чиновники, пишется в аналитических докладах, у нас статус противника в стратегии национальной безопасности США. В этот раз вообще не стоит надежд испытывать. Если даже Трамп хочет отношения улучшить, то он не может этого сделать, его президентство "заблокированное" со стороны истеблишмента. А Байден и не испытывает хороших чувств", - констатирует эксперт.

Впрочем, по словам Блохина, плюсы для России можно будет найти даже в администрации Байдена: "В отличие от Трампа он готов вести с Москвой переговоры по стратегическим вооружениям. Текущий договор – СНВ-3 – был заключен между администрациями Обамы (демократа) и Медведева. И иранская ядерная сделка тоже была заключена при демократах. А республиканцы стараются ударить по стратегической стабильности.

Но на этом, к сожалению, плюсы Байдена заканчиваются и начинаются минусы. Боюсь, что при Байдене США могут быть вовлечены в какой-то локальный конфликт, боюсь, что им может стать Украина. Украина для Байдена не только сдерживания России – это еще и инструмент самообогащения, он сделал Украину своей вотчиной. А вот для Трампа Украина – головная боль".

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Эксперты: кто бы ни проиграл на выборах президента США – обвинят Россию

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Теги: выборы президента в сша, джо байден, российско-американские отношения



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