Эксперты: кто бы ни проиграл на выборах президента США – обвинят Россию

Для России не так уж важно, кто победит на президентских выборах в США – эффект будет плюс-минус одинаковый, считают эксперты.

"Российско-американские отношения существенно не поменяются. В свое время мы очень радовались, когда победил Трамп, но в итоге больше всего санкций Россия получила в ту эпоху, когда в Белом доме сидел господин Трамп. Полноценных отношений между Путиным и Трампом выстроено не было, иногда они встречались на полях каких-то саммитов.

Кто бы ни победил, проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве, потому что это такой политический штамп, без которого не обходится уже ни один политический лидер в Америке. В это уже, конечно, никто не верит и даже у самих американцев это вызывает улыбку", - рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в НСН.

Джабаров также считает, что "подведение итогов выборов, судя по всему, будет не быстрым". "Выигрывает Байден, но Трамп уже заявил о судебных исках, о пересчете голосов. Я думаю, это может затянуться на месяц (по закону победитель должен быть назван до 8 декабря)", - отметил сенатор.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что "особых надежд испытывать на эти выборы России не стоит".

"В США сформировался дух партийный антироссийский консенсус. Обе партии рассматривают Россию в качестве угрозы, об этом говорят постоянно чиновники, пишется в аналитических докладах, у нас статус противника в стратегии национальной безопасности США. В этот раз вообще не стоит надежд испытывать. Если даже Трамп хочет отношения улучшить, то он не может этого сделать, его президентство "заблокированное" со стороны истеблишмента. А Байден и не испытывает хороших чувств", - констатирует эксперт.

Впрочем, по словам Блохина, плюсы для России можно будет найти даже в администрации Байдена: "В отличие от Трампа он готов вести с Москвой переговоры по стратегическим вооружениям. Текущий договор – СНВ-3 – был заключен между администрациями Обамы (демократа) и Медведева. И иранская ядерная сделка тоже была заключена при демократах. А республиканцы стараются ударить по стратегической стабильности.

Но на этом, к сожалению, плюсы Байдена заканчиваются и начинаются минусы. Боюсь, что при Байдене США могут быть вовлечены в какой-то локальный конфликт, боюсь, что им может стать Украина. Украина для Байдена не только сдерживания России – это еще и инструмент самообогащения, он сделал Украину своей вотчиной. А вот для Трампа Украина – головная боль".