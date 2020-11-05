"Это большая честь для Свердловской области": Бах и Куйвашев открыли форум Международных спортивных федераций

Сегодня, 5 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) доктор Раффаэле Чиулли приняли участие в церемонии открытия форума Международных федераций спорта IF Forum.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, форум стал дискуссионной онлайн-площадкой для обсуждения вопросов управления, снижения рисков и развития глобальных спортивных организаций в период кризисов и пандемии.

"Уверен, этот форум послужит дальнейшему развитию спорта, поможет в решении глобальных вопросов развития общества, укрепления традиций здорового образа жизни. Вызовы, с которыми столкнулся мир в этом году, отчетливо показали, как важно умение мобилизоваться, сохранить позитивный настрой и личным примером вдохновить людей быть сильными и стойкими.

Такие примеры мы всегда видим в спорте. У спорта есть удивительное свойство – он стирает границы между странами и континентами, делает людей ближе и понятнее друг другу. Символично, что именно Екатеринбургу, соединяющему Европу и Азию, доверено право провести в 2021 году Всемирный саммит "СпортАккорд". Это большая честь для Свердловской области", - cказал губернатор Евгений Куйвашев.

Темы форума также войдут и в повестку Всемирного саммита бизнеса и спорта "СпортАккорд". Все они так или иначе будут касаться новых условий работы.

"Здоровье и безопасность всех заинтересованных сторон всегда были и остаются нашим главным приоритетом. Из-за быстро меняющейся ситуации мы, возможно, еще не имеем всех ответов на оперативные вопросы, но мы разрабатываем различные сценарии развития событий из-за COVID-19", - заявил глава МОК Томас Бах.

Напомним, Всемирный саммит бизнеса и спорта "СпортАккорд" пройдет с 23 по 28 мая 2021 года на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо". В столице Урала на шесть дней соберутся лидеры мирового спортивного сообщества, в том числе все международные спортивные федерации и их члены, а также организационные комитеты, города-организаторы и регионы.