Кремль признал "сбои" при борьбе с коронавирусом в регионах

Ситуация с коронавирусом в России тревожная, но под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что в некоторых регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом, Владимиру Путину это известно.

"Налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля не стал называть конкретные регионы, отметив, что "за последние две недели они хорошо известны, все эти ситуации фигурируют в СМИ".

Напомним, в России второй день подряд выявлено более 19 тысяч новых заражений коронавирусом. Ранее в нескольких регионах произошли ЧП, связанные с коронавирусными больными.

Так, в Омске 27 октября вечером две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять более 10 часов. Губернатор потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных.

В Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти пациентов, находившихся на лечении от новой коронавирусной инфекции в городской больнице №20. Ряд СМИ сообщил, что несколько пациентов отделения реанимации, находившихся на кислородной поддержке, скончались при отключении подачи газа.