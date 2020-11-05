05 Ноября 2020
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Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске стартовала подготовка в Новому году

В Нижневартовске на заседании проектного комитета обсудили подготовку столицы Самотлора к Новому году, а также реализацию муниципальных проектов в сфере строительства, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам замглавы города, директора департамента ЖКХ Максима Коротаева, реализация мероприятий по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идёт по плану, все контрольные точки своевременно достигнуты. В конце сентября завершена диагностика улично-дорожной сети, результаты которой будут учитываться при планировании объемов работы на 2021 г. Укладка верхних и нижних слоев асфальтобетона на дорожной сети местного значения, объектах улично-дорожной сети Нижневартовской городской агломерации выполнена в полном объеме.

По слова и.о. директора департамента образования Дмитрия Котова, блок лицея №1 имени Пушкина, рассчитанный на 900 мест, полностью готов. Идёт выполнение заказов на поставку оборудования, мебели, расходных материалов и инвентаря, а также монтажные и пуско-наладочные работы оборудования, сборка и установка мебели.

"Также заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке информационной модели для проекта "Детский технопарк "Кванториум", - пояснил Дмитрий Котов. – Следующий этап – проектно-изыскательские работы. Завершение строительства объекта стоит в плане на 2025 г".

На заседании обсудили подготовку Нижневартовска к встрече 2021 г. Глава города Василий Тихонов дал поручения своим заместителям обеспечить праздничное украшение улиц и общественных территорий города к новогодним праздникам. Реализация проекта "Новогодний Нижневартовск-2021" позволит повысить привлекательность города, разнообразить досуг вартовчан. Как рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская, в новогоднюю кампанию запланировано проведение не менее 150 культурно-досуговых мероприятий.

"Мероприятия пройдут с учетом эпидемиологической обстановки, которая сложится в Нижневартовске в декабре, - пояснила Ирина Воликовская. – Если будет необходимо, мы сможем оперативно перевести мероприятия в режим онлайн. Коллективы культурной сферы города имеют достаточный опыт подобной работы".

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В Нижневартовске стартовала подготовка в Новому году

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Теги: Нижневартовск, Новый год, Василий Тихонов, Дмитрий Котов, Ирина Воликовская



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