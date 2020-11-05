05 Ноября 2020
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

На Южном Урале в районе, где глава умер от коронавируса, выбрали нового руководителя

Главой Пластовского района избран первый замглавы муниципалитета Андрей Пестряков.

На пост руководителя муниципалитета претендовали два кандидата: Пестряков и заместитель директора ГОК "Светлинский" АО "ЮГК" Д.Н. Дорофеев. Главой района единогласно избран Андрей Пестряков, сообщает "Знамя Октября".

Как ранее сообщило Накануне.RU, в сентябре 2020 г. глава Пластовского района Александр Неклюдов умер от ковидной пневмонии. Ему было 67 лет. Неклюдов возглавлял район с 2005 г. До этого избирался председателем Пластовского горисполкома (1985 г.), а затем главой Пласта.

И.о. главы района был назначен Андрей Пестряков.

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На Южном Урале в районе, где глава умер от коронавируса, выбрали нового руководителя

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Теги: глава, выборы, Пластовский район,



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