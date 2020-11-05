За сутки от коронавируса в мире умерло рекордное число людей

За сутки в мире от коронавируса умерли более 9 тыс. человек, что стало наибольшим значением с начала эпидемии.

Большой рост заболеваемости во многих странах осенью привел и к росту смертности. Сейчас скользящее среднее число смертей за неделю достигло 7 тыс., что было на пике в середине апреля. Хотя летальность (отношение числа умерших к числу выявленных заражений) тогда была 7%, а сейчас опустилась до 2,5%.

Наибольшее число смертей за все время зафиксировано в США - 240 тыс. Далее идут Бразилия (161 тыс.), Индия (124 тыс.), Мексика (92 тыс.), Великобритания, Италия, Франция, Испания, Иран, Перу. Это суммарное значение суточных оперативных данных стран. По этому показателю Россия на 13-м месте в мире (29 тыс.).

По уровню летальности на первом месте Йемен (29%), но там умер "лишь" 601 человек. Из стран, в которых заражений много, далее идут Мексика (10%), Эквадор (7%), Боливия, Египет, Иран (по 6%). Страны Европы по летальности намного улучшили свое положение, хотя отчасти это вызвано тем, что в последние два месяца там большой рост числа заражений, что резко снизило летальность. Но это неизбежно вызовет рост числа смертей и, соответственно, летальности. Тем не менее, она уже не будет такой, как было весной.

Отметим, что Россия по летальности на 106-м месте (менее 2%). Из стран же с большим числом заражений ситуация в России лучше, чем в среднем по этим странам.

Что касается смертности, то есть отношению числа смертей не к числу заражений, а ко всему населению, то из стран с большим числом заражений она наибольшая в Перу - там от вируса и вызванных им осложнений умерли уже 1047 человек из миллиона, то есть каждый 950-й житель страны. Почти такая же смертность в Бельгии. Далее идут (в порядке убывания от 815 до 702) Испания, Бразилия, Чили, Боливия, США, Аргентина, Эквадор, Мексика, Великобритания. В этих странах умер уже один из примерно 1400 граждан. Россия на 53-м месте с уровнем смертности 200 на 1 миллион, то есть умер один из 5000 жителей.

Всего в мире было выявлено более 48 млн заражений, умерли более 1,2 млн человек.