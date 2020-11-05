В Тюменской области подросток случайно застрелил сверстника

Вблизи деревни Вармахли Тобольского района 13-летний подросток случайно застрелил 12-летнего мальчика. Инцидент произошел 5 ноября во время охоты в лесу. От полученных ран ребенок скончался. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тобольской межрайонной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства об оружии, а также выяснить, исполняют ли родители указанных детей свои обязанности.

На место ЧП вылетел заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев. При наличии основании будут приняты необходимые меры реагирования.