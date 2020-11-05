Песков оценил закон о пожизненной неприкосновенности экс-президентов

Пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах, они не являются новацией в международном праве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать такие изменения "доведением до ума" текущего статуса экс-президента, передает РИА Новости.

Напомним, сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в парламент законопроект, который делает бывшего президента России практически неприкасаемым человеком.

По действующему законодательству бывшего президента России нельзя привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время президентства. Его нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

Поправки Клишаса-Крашенинникова распространяют неприкосновенность на всю жизнь президента – из текста исключают упоминание временных рамок "во время президентства". Также усложняется процедура лишения экс-президента неприкосновенности.