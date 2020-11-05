Уральские хлеб, кекс и слойка участвуют в первом национальном конкурсе "Вкусы России"

Хлеб "Чусовской", кекс "Свердловский" и слойка "Свердловская" представят Средний Урал в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Конкурс проходит в рамках программы по поддержке отечественной продукции, которую министерство сельского хозяйства России реализует по поручению президента страны Владимира Путина. По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, уральские хлебобулочные изделия давно уже стали визитной карточкой региона и не раз завоевывали призы на различных конкурсах качества.

Презентует свердловские продукты Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности региона. По словам его руководителя Владилена Фуфарова, с каждым изделием связана своя история: так, хлеб "Чусовской" выпекается с 1980 года из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной второго сорта. Благодаря такой рецептуре он обладает неповторимой кислинкой.

Кекс "Свердловский" также является одним из самых узнаваемых продуктов, символизирующих Свердловскую область. Он полюбился жителям всей страны еще в советское время и остается таковым уже почти полвека. По всей стране выпускались разнообразные кексы, но одноименными могли похвастаться только три города, среди которых Свердловск. Кекс был создан в 1968 году.

А слойка "Свердловская" – самая известная советская булочка.

"Этой слойкой по классическому рецепту ГОСТ уральцы угощают иностранцев, чтобы познакомить их с русской выпечкой", - отметил генеральный директор комбината "Тагилхлеб" Станислав Бойко.

Все эти уральские бренды будут участвовать в номинации "Попробуй, полюбишь" конкурса "Вкусы России". Свердловчане могут поддержать своих на официальном сайте конкурса. Голосование продлится с 19 ноября по 2 декабря.