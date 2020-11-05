Кошки и собаки могут переносить коронавирус, попугаи – нет – НИИ гриппа

В условиях эпидемии россиянам не стоит переживать за попугаев, кошек и собак. Впрочем, кошки и собаки могут болеть коронавирусом, но в легкой или бессимптомной форме. Но при этом они могут быть переносчиками коронавируса, так что на прогулке животных лучше держать подальше от посторонних людей, соблюдать в отношении домашних питомцев гигиенические правила, рассказал на открытом консилиуме по коронавирусу директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Что касается заболеваемости людей, то у экспертов есть два сценария. В пессимистичном прогнозе переболеют все. "Практически все имеют риск заразиться. Восприимчивость населения высокая. Заболевают все возрасты, кто-то переносит бессимптомно. Конечно наши ожидания сегодня, что риск есть для всех", - заметил эксперт. В оптимистичном прогнозе присутствует вакцина, и она может не допустить вариант со всеобщим заражением.