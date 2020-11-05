05 Ноября 2020
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Общество В России
Михаил Ефремов в фильме &quot;Фурцева&quot; (2011) (2020) | Фото: kino-teatr.ru

У Ефремова нашли неоформленную в собственность квартиру за 80 миллионов рублей

В СМИ появилась информация, что квартира стоимостью 80 млн рублей, в которой проживала покойная мать Михаила Ефремова Алла Покровская, до сих пор не оформлена в собственность.

Объект недвижимости площадью 66,6 квадратного метра расположен в элитном доме на Никитском бульваре в Москве. Как сообщает "Федеральное агентство новостей" (ФАН), сейчас там живет дочь актера Анна-Мария.

При этом в выписке из Росреестра не нашли сведений о владельцах жилья. Кадастровая стоимость квартиры - 27 миллионов рублей, реальную ФАН оценило в 80 миллионов.

Ранее Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве.

Хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании, осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они могут созваниваться и видеться с родными. Также в СИЗО-5 проходят различные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, таким образом, у Ефремова будет возможность создать тюремный театр, о котором он ранее говорил.

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У Ефремова нашли неоформленную в собственность квартиру за 80 миллионов рублей

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Теги: михаил ефремов, квартира, анна-мария ефремова



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