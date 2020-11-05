05 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
&quot;Скорая помощь&quot; (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

На Среднем Урале бьют тревогу из-за очередной реорганизации "скорой помощи"

Сотрудников "скорой" на базе Центральной районной больницы в Верхней Синячихе планируют перевести на Алапаевскую станцию СМП. При этом работники "скорой помощи" сильно потеряют в зарплате (в среднем – 4 тыс. руб.). Эта информация стала известна депутату Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрию Ионину, который обратился к новому министру здравоохранения региона Андрею Карлову с просьбой вмешаться. По его словам, сотрудники "скорой" уже работают на износ, а уменьшение зарплат и вовсе выбьет людей из колеи.

"Медицинское руководство и раньше покушалось на такую оптимизацию. Под предлогом сокращения диспетчерского поста в Верхней Синячихе и организации Единой диспетчерской службы в Алапаевске в 2019 году уже предпринималась попытка ухудшить условия труда персонала. Но тогда началась кадровая чехарда в медруководстве Алапаевской больницы, а также технические проблемы с "Ростелекомом" при запуске нового поста, позволили людям отстоять свои рабочие места. Сейчас предпринимается новая попытка. Причем в самое неудачное время - когда "скорая помощь" по всей стране не справляется с потоком больных коронавирусом - подобная оптимизация может привести к коллапсу всей системы в Алапаевском районе", - пишет депутат на личной странице в Facebook.

Однако это не первая подобная история внутри Алапаевской ЦРБ. Так, в прошлом году Дмитрий Ионин также выступал в защиту местного врача Ирины Козловой, которой вменяли ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, когда женщина пыталась спасти жизнь смертельно больного ребенка. В конечном итоге, только после озвучивания ситуации в Госдуме и создания общественного резонанса, удалось добиться оправдательного приговора.

"Сейчас, конечно, стоит вопрос не тюремного наказания - но, если потребуется, и в вопросе защиты трудовых прав работников "скорой помощи" готов дойти до руководителей системы здравоохранения", - заявил депутат.

Отметим, что "оптимизация" станций "скорой помощи" проводилась в малых городах Среднего Урала и в предыдущие годы. Но нынешняя затеяна даже несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее мы также рассказывали, что в Серове из-за оптимизации моргов и пандемии коронавируса не хватает мест в холодильниках и даже каталок, тела лежат на полу без специальных мешков по 5-6 суток, родственникам приходится хоронить близких в закрытых гробах.

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На Среднем Урале бьют тревогу из-за очередной реорганизации "скорой помощи"

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Теги: Ионин, минздрав, реорганизации, "скорой", Алапаевская ЦРБ



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