Украина официально предложила ДНР и ЛНР капитулировать

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук озвучил план Киева в ответ на предложенную ДНР и ЛНР "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений.

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"План совместных шагов" предусматривает ряд мер. Первая - полная демилитаризация ДНР и ЛНР.

"С этого нужно начинать. То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение - все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - цитирует Кравчука "Интерфакс-Украина".

Второй шаг - Украина берет под контроль границу с Россией, чтобы "обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность".

Третий шаг - принять закон о преследовании участников конфликта и судить их (вопреки Минским соглашениям, которые Украина подписала в 2015 году).

Также нужно пустить сейчас в Донбасс представителей Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам и провести обмен "всех на всех" до 15 декабря.

"Мы надеемся, что и Российская Федерация, и Германия, и Франция поддержат такое наше предложение", - заключил Кравчук.

Киев также предлагает, чтобы не позднее 31 марта 2021 года на территории ДНР и ЛНР, которую должны оккупировать ВСУ, прошли местные выборы по украинским законам (то есть с участием только украинских партий, так как все донбасские организации на Украине запрещены).

Кроме того, Украина хочет, чтобы Россия отменила решение о принятии в гражданство жителей Донбасса в упрощенном порядке. Со своей стороны Украина согласна на свободную экономическую зону в Донбассе до 2050 года.