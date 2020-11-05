Украина официально предложила ДНР и ЛНР капитулировать
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук озвучил план Киева в ответ на предложенную ДНР и ЛНР "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений.
"План совместных шагов" предусматривает ряд мер. Первая - полная демилитаризация ДНР и ЛНР.
"С этого нужно начинать. То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение - все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - цитирует Кравчука "Интерфакс-Украина".
Второй шаг - Украина берет под контроль границу с Россией, чтобы "обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность".
Третий шаг - принять закон о преследовании участников конфликта и судить их (вопреки Минским соглашениям, которые Украина подписала в 2015 году).
Также нужно пустить сейчас в Донбасс представителей Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам и провести обмен "всех на всех" до 15 декабря.
"Мы надеемся, что и Российская Федерация, и Германия, и Франция поддержат такое наше предложение", - заключил Кравчук.
Киев также предлагает, чтобы не позднее 31 марта 2021 года на территории ДНР и ЛНР, которую должны оккупировать ВСУ, прошли местные выборы по украинским законам (то есть с участием только украинских партий, так как все донбасские организации на Украине запрещены).
Кроме того, Украина хочет, чтобы Россия отменила решение о принятии в гражданство жителей Донбасса в упрощенном порядке. Со своей стороны Украина согласна на свободную экономическую зону в Донбассе до 2050 года.
Таким образом, "план" Украины предусматривает капитуляцию ДНР и ЛНР и оккупацию их территории украинскими войсками, в свете чего остальные обещания ничего не значат. План полностью противоречит Минским соглашениям, поскольку игнорирует политическую составляющую урегулирования. При этом Кравчук выразил надежду на встречу лидеров стран "Нормандской четверки" еще до конца текущего года.