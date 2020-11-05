КТ не стоит делать тем, у кого нет симптомов – Минздрав

Эксперты не рекомендуют делать компьютерную томографию легких тем, у кого нет симптомов коронавируса или кто переносит заболевание в легкой форме (состояние не требует госпитализации).

"КТ – замечательный метод, но он для тех, кто переносит заболевание тяжело и подлежат госпитализации. С другой стороны, в рекомендациях во всех написано, что КТ не показана пациентам, которые легко переносят инфекцию. В этом случае выявление изменений в легких не повлияет на течение болезни. КТ не стоит делать для профилактики, из любопытства, делать потому, что кто-то рядом заболел или у вас есть положительный тест, но нет симптомов. Это общее мнение всех без исключения экспертов во всем мире", - пояснил главный специалист по лучевой диагностике Минздрава России Игорь Тюрин на открытом консилиуме в МПЦ "Россия сегодня".

Тюрин отметил, что ни в каких рекомендациях компьютерная томография не значится как единственный вариант выявления изменений в легких. Эксперт рассказал, что обычный рентген также выявит изменения, правда на нем они лучше будут видны со второй недели болезни.