У 90% заразившихся коронавирусом бывает температура - главный пульмонолог Минздрава

Вопреки расхожему мнению о том, что главный симптом коронавируса – это потеря вкуса и обоняния, такая особенность постигает только около половины пациентов, рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на открытом консилиуме в МПЦ "Россия сегодня".

"В 90% случаев бывает подъем температуры выше 37,5. Нарушение вкуса и обоняния – у примерно половины пациентов. У 90% пациентов симптомы проявляются в течение 2-6 дней после заражения, хотя в рекомендациях Минздрава говорится об инкубационном периоде до 12 дней", - отметил Авдеев.

Врачи крайне не рекомендуют лечиться самостоятельно и принимать в качестве превентивной меры противовирусные препараты до назначения врача.