05 Ноября 2020
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Градусник (2020) | Фото: Накануне.RU

У 90% заразившихся коронавирусом бывает температура - главный пульмонолог Минздрава

Вопреки расхожему мнению о том, что главный симптом коронавируса – это потеря вкуса и обоняния, такая особенность постигает только около половины пациентов, рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на открытом консилиуме в МПЦ "Россия сегодня".

"В 90% случаев бывает подъем температуры выше 37,5. Нарушение вкуса и обоняния – у примерно половины пациентов. У 90% пациентов симптомы проявляются в течение 2-6 дней после заражения, хотя в рекомендациях Минздрава говорится об инкубационном периоде до 12 дней", - отметил Авдеев.

Врачи крайне не рекомендуют лечиться самостоятельно и принимать в качестве превентивной меры противовирусные препараты до назначения врача.

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У 90% заразившихся коронавирусом бывает температура - главный пульмонолог Минздрава

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Теги: коронавирус, симптомы, температура, методы лечения



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