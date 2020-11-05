05 Ноября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура Прикамья начала проверку после гибели медиков "скорой" в ДТП

В Пермском крае начата проверка по факту гибели медработников в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

ДТП с участием "скорой помощи" произошло в Ординском районе, около деревни Курилово, примерно в 9.00. Бригада в составе двух фельдшеров следовала на вызов к пострадавшей в аварии женщине.

"При подъезде на место вызова произошло столкновение спецавтомобиля, на котором следовали медики, с большегрузом. В результате происшествия, находившиеся в салоне "скорой помощи" медики, получили смертельные травмы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем должностным лицам, в том числе подрядным организациям, по реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и благоустройства на данном участке дороги в осенне-зимний период", - говорится в сообщении прокуратуры.

Водитель "скорой" и еще один участник аварии были госпитализированы. Соболезнования родным и близким погибших принесла министр здравоохранения Оксана Мелехова.

В министерстве безопасности края Накануне.RU сообщили, что столкнулись автомобиль "скорой" и грузовик "Хёндай".

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Прокуратура Прикамья начала проверку после гибели медиков "скорой" в ДТП

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Теги: скорая помощь, врачи, авария, Оксана Мелехова, ДТП, грузовик



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