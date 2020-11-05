05 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
хребет таганай (2011) | Фото: Накануне.ru

Таганай и Тургояк свяжут туристическими тропами

На Южном Урале создадут комплекс туристических троп, которые свяжут курорты Тургояка, "Солнечную долину" и нацпарк Таганай. Соответствующий инвестиционный проект рассмотрели на заседании рабочей группы Совета по улучшению инвестиционного климата в Челябинской области, которое провел губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Протяженность троп составит порядка 140 км. Это позволит снять туристическую нагрузку с озера Тургояк и одновременно увеличить туристический поток.

Также планируется реализовать в Миассе проект "Открытый город", прообразом которого стал Иннополис в Казани. Проект предусматривает как жилищное строительство, так и создание сопутствующей социальной инфраструктуры.

Губернатор поставил задачу обеспечить необходимую инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов, а также привлекать частные инвестиции.

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Таганай и Тургояк свяжут туристическими тропами

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Теги: Таганай, Тургояк, туризм, туристическая тропа,



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