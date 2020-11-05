Грипп не увеличивает вероятность заражения коронавирусом – Сеченовский университет

Грипп не увеличивает вероятность заболевания коронавирусом, рассказала на открытом консилиуме экспертов Минздрава заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России Елена Волчкова.

Специалист рассказала, что человек вполне может одновременно болеть и гриппом, и коронавирусом. Но грипп не увеличивает вероятность заболевания COVID-19. Другое дело, что у заболеваний могут быть схожие симптомы, а также заразиться ими можно одним и тем же путем в одних и тех же местах. Поэтому эксперты советуют вакцинироваться от гриппа. "Пока у нас нет данных о волне гриппа", - отметила Волчкова.