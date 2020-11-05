На дистант в Свердловской области переведут только учеников 6-11 классов

Не всех школьников Свердловской области будут переводить на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

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Напомним, на прошлой неделе власти региона заявили, что по завершении каникул всех детей отправят на дистант. Планировалось, что в таком режиме они будут учиться одну неделю.

Как рассказал сегодня Евгений Куйвашев в своем Instagram, он принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов.

"Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции", - отметил губернатор.

Он добавил, что подпишет соответствующий указ в ближайшее время.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19.