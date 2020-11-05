В 30-40% случаев отрицательные тесты на COVID-19 ошибочны – главный пульмонолог Минздрава

05 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В 30-40% случаев отрицательные тесты на COVID-19 ошибочны – главный пульмонолог Минздрава

В 30-40% случаев ПЦР-тесты на COVID-19, давшие отрицательный результат, являются ошибочными. Проблема не в качестве тестов, а в неправильном взятии материала (мазка), рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев во время открытого консилиума по проблемам коронавируса в МПЦ "Россия сегодня".

"Отрицательные тесты встречаются при наличии симптомов. В 30-40% такая ситуация. Проблема не в качестве тестов, а во взятии материалов. Если мазок взят некачественно – будет ложноотрицательный результат. Также он зависит от времени взятия мазка. На начальных этапах болезни больше шансов получить положительный результат", - рассказал эксперт.

Пульсоксиметры: они показывают сатурацию, насыщению крови кислородом. Многие покупают. На мой взгляд, эта технология достаточно сложная для рутинного использования. Показатели вариабельные, зависят от многих факторов. Часто люди его неправильно интерпретируют. Не более 20% получают снижение кислорода. Нет необходимости держать это дома.

Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов отметил, что при наличии симптомов самостоятельно ходить в лабораторию и сдавать анализ не нужно. "Начинать надо с вызова врача. Не всегда обоснованные обращения в лабораторную службу – это нагрузка на диагностическую службу, - рассказал эксперт и добавил, что ПЦР-методы, зарегистрированные в России, "точны, прошли все тестирования". "Им можно и нужно доверять", - заверил Лиознов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В 30-40% случаев отрицательные тесты на COVID-19 ошибочны – главный пульмонолог Минздрава

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пцр-анализ, коронавирус, ложноотрицательный анализ, взятие мазка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети