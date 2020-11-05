В 30-40% случаев отрицательные тесты на COVID-19 ошибочны – главный пульмонолог Минздрава

В 30-40% случаев ПЦР-тесты на COVID-19, давшие отрицательный результат, являются ошибочными. Проблема не в качестве тестов, а в неправильном взятии материала (мазка), рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев во время открытого консилиума по проблемам коронавируса в МПЦ "Россия сегодня".

"Отрицательные тесты встречаются при наличии симптомов. В 30-40% такая ситуация. Проблема не в качестве тестов, а во взятии материалов. Если мазок взят некачественно – будет ложноотрицательный результат. Также он зависит от времени взятия мазка. На начальных этапах болезни больше шансов получить положительный результат", - рассказал эксперт.

Пульсоксиметры: они показывают сатурацию, насыщению крови кислородом. Многие покупают. На мой взгляд, эта технология достаточно сложная для рутинного использования. Показатели вариабельные, зависят от многих факторов. Часто люди его неправильно интерпретируют. Не более 20% получают снижение кислорода. Нет необходимости держать это дома.

Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов отметил, что при наличии симптомов самостоятельно ходить в лабораторию и сдавать анализ не нужно. "Начинать надо с вызова врача. Не всегда обоснованные обращения в лабораторную службу – это нагрузка на диагностическую службу, - рассказал эксперт и добавил, что ПЦР-методы, зарегистрированные в России, "точны, прошли все тестирования". "Им можно и нужно доверять", - заверил Лиознов.