05 Ноября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Прикамье отменен реальный срок фигуранту дела о "кукле Путина"

Пермский краевой суд изменил приговор по делу о "кукле Путина" и назначил два года условно фигуранту дела Александру Шабарчину, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по версии следствия и гособвинения, трое молодых людей, включая Шабарчина, год назад совершили хулиганство. В центре Перми был установлен манекен с лицом президента РФ Владимира Путина с надписями. Также в открытом доступе были созданы и размещены "оскорбительные видеоролики", на которых был заснят человек в маске с лицом президента.

Приговор участникам акции по делу о "кукле Путина" был вынесен в августе 2020 г. Несовершеннолетний участник получил год условно. Шабарчин - два года колонии общего режима. Третий фигурант - Александр Эткин был оправдан.

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В Прикамье отменен реальный срок фигуранту дела о "кукле Путина"

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Теги: кукла, ЦУМ, Пыня



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