05 Ноября 2020
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В Томске опровергли сообщения о нехватке кислорода в "ковидном" госпитале

Главврач респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части №2 Томска опроверг информацию о нехватке медицинского кислорода в медучреждении, сообщает оперштаб региона.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что 4 ноября в "ковид"-госпитале якобы закончился кислород. Отмечалось, что по этой причине подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов перевели в другой госпиталь.

По словам главврача МЧС №2 Алексея Михленко, кислород для пациентов производится из воздуха на установленной кислородной станции, дважды в месяц там проводятся профилактические работы, поэтому может наблюдаться часовое снижение объема.

Главврач подтвердил, что переводы пациентов в другие респираторные госпитали осуществляются, но перевод пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации на аппарате ИВЛ, невозможен.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти пациентов, находившихся на лечении от новой коронавирусной инфекции в городской больнице №20.

Ряд СМИ сообщил (в том числе со ссылками на врачей этого ковидного госпиталя), что несколько пациентов отделения реанимации, находившихся на кислородной поддержке, скончались при отключении подачи газа. Назывались разные цифры – сейчас власти подтверждают смерть пяти пациентов, была информация о смерти 13 человек.

Сейчас больницу проверяют Росздравнадзор, Роспотребнадзор и прокуратура. Также ведется проверка специальной комиссией, в которую вошли и представители областного минздрава.

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В Томске опровергли сообщения о нехватке кислорода в "ковидном" госпитале

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Теги: томск, кислород, госпиталь



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