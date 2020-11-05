05 Ноября 2020
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трубецкой, сургутский район (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Подключиться может каждый. Глава Сургутского района проведёт встречи с населением онлайн

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой проведёт очередные встречи с жителями. Их график сверстан до конца года, об этом сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.
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Уже несколько месяцев практически все рабочие совещания, планёрки и встречи руководитель проводит онлайн. Теперь подключиться к эфиру с главой сможет каждый житель Сургутского района во время встречи с населением. Онлайн-разговоры запланированы с участием заместителей главы района, руководителей отраслевых органов администрации, главами городских и сельских поселений.

Встреча с жителями Белого Яра состоится 11 ноября, Нижнесортымского – 25 ноября, Лянтора – 9 декабря, Фёдоровского – 23 декабря. Также онлайн пройдут прямые эфиры в социальных сетях для ответов на вопросы жителей. Встречи запланированы на 12 и 18 ноября, а также 2, 16 и 30 декабря.

"На каждой встрече мы решали много проблемных, в том числе и личных, вопросов. Люди не всегда знают, куда обратиться, как поступить, что сделать в той или иной ситуации. В поездках со мной всегда заместители по направлениям, руководители, главы поселений. Ситуации решались практически сразу. Считаю, что надо продолжать. Любым способом помогать людям, на онлайн встречах будем также прорабатывать каждый вопрос", - сказал Трубецкой.

трубецкой, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

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Подключиться может каждый. Глава Сургутского района проведёт встречи с населением онлайн

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Теги: Сургутский район, Андрей Трубецкой, прямой эфир, глава района, встреча с жителями



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