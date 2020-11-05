На Среднем Урале зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19

На территории Свердловской области зарегистрировано 287 новых случаев заражения коронавирусом. 84 из них приходится на Екатеринбург, остальные являются жителями Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Таким образом, общее число зараженных на Среднем Урале составляет 37 тыс. 613 человек, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе. Из них выздоровели 29 тыс. 714, включая и 283, выписанных накануне. Статистика смертности также выросла на семь пунктов и составляет 807 человек.

Состояние 327 госпитализированных оценивается как тяжелое, 252 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 168 – на аппаратах ИВЛ. Состояние 1 тыс. 396 человек оценивается как средняя степень тяжести.