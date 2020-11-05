В Челябинске суд вынес приговор местным жителям за нападение на салон сотовой связи

Четверо жителей Челябинска осуждены за нападение на салон сотовой связи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2020 г. В салон сотовой связи в Ленинском районе вошли двое нападавших, разбили молотком стеклянные витрины и похитили сотовые телефоны на сумму около 755 тыс. руб. Их лица были закрыты балаклавой. Еще два соучастника находились около салона в автомобиле и следили за обстановкой.

С места преступления они скрылись.

Похищенное имущество, за исключением одного телефона, было обнаружено и изъято. Стоимость похищенного осужденные возместили.

Трех жителей суд приговорил к условным срокам, четвертый получил 3 года в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.