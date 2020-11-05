В России второй день подряд более 19 тысяч новых заражений коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 292 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 238 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровел 1 279 169 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5255
Санкт-Петербург - 1093
Московская область - 588
Нижегородская область - 422
Архангельская область - 377
Красноярский край - 312
Ростовская область - 311
Воронежская область - 303
Свердловская область - 287
Республика Коми - 245
Иркутская область - 243
Забайкальский край - 237
Хабаровский край - 234
Республика Бурятия - 233
Алтайский край - 226
Мурманская область - 225
Волгоградская область - 217
Ульяновская область - 212
Омская область - 211
Приморский край - 210
Ставропольский край - 208
Республика Крым - 207
Ханты-Мансийский АО - 199
Республика Саха (Якутия) - 199
Кемеровская область - 198
Саратовская область - 197
Томская область - 193
Самарская область - 189
Ямало-Ненецкий АО - 187
Оренбургская область - 186
Пермский край - 180
Новосибирская область - 180
Кировская область - 178
Челябинская область - 175
Пензенская область - 173
Тверская область - 169
Брянская область - 165
Республика Алтай - 164
Амурская область - 162
Ленинградская область - 161
Республика Хакасия - 158
Тюменская область - 154
Республика Карелия - 149
Ярославская область - 143
Курская область - 138
Краснодарский край - 137
Удмуртская Республика - 135
Тульская область - 132
Белгородская область - 131
Костромская область - 130
Ивановская область - 128
Калужская область - 127
Орловская область - 125
Астраханская область - 125
Калининградская область - 121
Псковская область - 120
Смоленская область - 110
Вологодская область - 110
Сахалинская область - 105
Владимирская область - 104
Рязанская область - 100
Тамбовская область - 100
Новгородская область - 98
Республика Тыва - 98
Республика Башкортостан - 96
Липецкая область - 95
Республика Калмыкия - 91
Республика Дагестан - 86
Кабардино-Балкарская Республика - 84
Карачаево-Черкесская Республика - 83
Курганская область - 82
Севастополь - 81
Республика Адыгея - 70
Республика Мордовия - 70
Республика Северная Осетия - 69
Чувашская Республика - 63
Республика Ингушетия - 61
Камчатский край - 58
Республика Татарстан - 53
Магаданская область - 49
Еврейская АО - 49
Республика Марий Эл - 39
Чеченская Республика - 23
Ненецкий автономный округ - 9
Чукотский АО - 4