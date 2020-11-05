В России второй день подряд более 19 тысяч новых заражений коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 292 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 238 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровел 1 279 169 человек.