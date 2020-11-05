В России второй день подряд более 19 тысяч новых заражений коронавирусом

05 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В России второй день подряд более 19 тысяч новых заражений коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 292 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 238 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровел 1 279 169 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5255

Санкт-Петербург - 1093

Московская область - 588

Нижегородская область - 422

Архангельская область - 377

Красноярский край - 312

Ростовская область - 311

Воронежская область - 303

Свердловская область - 287

Республика Коми - 245

Иркутская область - 243

Забайкальский край - 237

Хабаровский край - 234

Республика Бурятия - 233

Алтайский край - 226

Мурманская область - 225

Волгоградская область - 217

Ульяновская область - 212

Омская область - 211

Приморский край - 210

Ставропольский край - 208

Республика Крым - 207

Ханты-Мансийский АО - 199

Республика Саха (Якутия) - 199

Кемеровская область - 198

Саратовская область - 197

Томская область - 193

Самарская область - 189

Ямало-Ненецкий АО - 187

Оренбургская область - 186

Пермский край - 180

Новосибирская область - 180

Кировская область - 178

Челябинская область - 175

Пензенская область - 173

Тверская область - 169

Брянская область - 165

Республика Алтай - 164

Амурская область - 162

Ленинградская область - 161

Республика Хакасия - 158

Тюменская область - 154

Республика Карелия - 149

Ярославская область - 143

Курская область - 138

Краснодарский край - 137

Удмуртская Республика - 135

Тульская область - 132

Белгородская область - 131

Костромская область - 130

Ивановская область - 128

Калужская область - 127

Орловская область - 125

Астраханская область - 125

Калининградская область - 121

Псковская область - 120

Смоленская область - 110

Вологодская область - 110

Сахалинская область - 105

Владимирская область - 104

Рязанская область - 100

Тамбовская область - 100

Новгородская область - 98

Республика Тыва - 98

Республика Башкортостан - 96

Липецкая область - 95

Республика Калмыкия - 91

Республика Дагестан - 86

Кабардино-Балкарская Республика - 84

Карачаево-Черкесская Республика - 83

Курганская область - 82

 Севастополь - 81

Республика Адыгея - 70

Республика Мордовия - 70

Республика Северная Осетия - 69

Чувашская Республика - 63

Республика Ингушетия - 61

Камчатский край - 58

Республика Татарстан - 53

Магаданская область - 49

Еврейская АО - 49

Республика Марий Эл - 39

Чеченская Республика - 23

Ненецкий автономный округ - 9

Чукотский АО - 4

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России второй день подряд более 19 тысяч новых заражений коронавирусом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети