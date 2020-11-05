Закон о пожизненной неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму

Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников продолжают "приводить законы в соответствие с поправками в Конституцию".

Сегодня они внесли в парламент законопроект, который делает бывшего президента России практически неприкасаемым человеком.

По действующему законодательству бывшего президента России нельзя привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время президентства. Его нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

Поправки Клишаса-Крашенинникова распространяют неприкосновенность на всю жизнь президента – из текста исключают упоминание временных рамок "во время президентства", передает РИА Новости.

Также усложняется процедура лишения экс-президента неприкосновенности. Сейчас это можно сделать, если в отношении такого человека будет заведено уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий президента. Возбудить такое дело должен глава Следственного комитета, он направляет его в Госдуму.

Клишас и Крашенинников предлагают передать право лишения неприкосновенности Совету Федерации. Причем предложить сенаторам лишить экс-президента неприкосновенности сможет лишь Госдума, а обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети депутатов.

Решение Совета Федерации об отрешении президента от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. В противном случае оно будет отклонено.